خسارة وحيدة وفوز بالعشرة .. تاريخ الإمارات أمام ماليزيا

الفريقان سيلتقيان في تصفيات مونديال 2022

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انطلقت يوم الخميس الماضي المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم يلعب منتخب الإمارات في الجولة الأولى من التصفيات، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة ماليزيا على ملعب بوكيت جاليل في العاصمة كوالالمبور.

عبدالله غانم: الشارقة جاهز للفوز بكأس سوبر الخليج العربي

تأسس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عام 1971 وانضم للفيفا والاتحاد الآسيوي بعد 3 سنوات، فيما تأسس الاتحاد الماليزي للعبة عام 1933 وانضم للفيفا عام 1956 وقد كان من الاتحادات الـ14 التي أسست الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1954.

المواجهات التاريخية بين الإمارات وماليزيا

المنتخب الإماراتي واجه نظيره الماليزي 4 مرات بشكل رسمي ومرتين وديًا، ورغم البداية السلبية بالخسارة أمامه في نهائيات كأس آسيا 1980 في الكويت بهدفين دون رد، إلا أن المباريات التالية جميعها شهدت فوز الأبيض وبعضها بنتائج ثقيلة.

اللقاء الثاني بين الإمارات وماليزيا كان في مباراة ودية عام 2007 وانتهى لصالح الأبيض 3-1، وقد التقيا وديًا أيضًا عام 2013 وفاز المنتخب الخليجي بنفس النتيجة.

اللقاء الرسمي الثاني كان خلال تصفيات التأهل لكأس آسيا 2011، وأقيم لقاء الذهاب في ماليزيا وانتهى لصالح الإمارات 5-0، فيما نجح الأبيض في الفوز إيابًا بهدف دون رد.

التقى الفريقان فيما بعد خلال تصفيات آسيا لكأس العالم 2018، وقد شهدت مباراة الذهاب انتصارًا ساحقًا للإمارات بنتيجة 10-0، فيما انتهى لقاء الإياب بانتصار المنتخب العربي 2-1.