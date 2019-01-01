المنتخب السعودي بدون خسارة أمام فلسطين طوال تاريخه

تاريخيًا ألتقى الأخضر السعودي أمام نظيره الفلسطيني 5 مرات من قبل

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يستقبل المنتخب الفلسطيني مساء اليوم على ملعب فيصل الحسيني ضيفه المنتخب السعودي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

ويدخل الأخضر لهذه المواجهة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب اليمني 2 - 2 قبل أن ينتزع الصدارة من سنغافورة ووصل للنقطة 4، بينما تراجع المنتخب الفلسطيني للمركز الرابع بـ3 نقاط من انتصار وخسارة.

تاريخيًا ألتقى الأخضر السعودي أمام نظيره الفلسطيني 5 مرات من قبل، كان الغلبة فيهم في صالحه بالفوز خلال 3 مباريات، والتعادل في مباراتين.

رقميًا تمكن المنتخب السعودي هز شباك المنتخب الفلسطيني بـ9 أهداف فيما استقبلت شباك الأخضر 4 أهداف.

ويعود تاريخ أول مباراة بين المنتخبين إلى عام 2005، حينما فاز المنتخب السعودي بهدفين للناشئ، فيما كانت آخر مواجهة في عام 2015 وانتهت بالتعادل بنتيجة 0-0.

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يُذكر أن محمد السهلاوي مهاجم النصر السابق والشباب الحالي هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفين في الفدائي.