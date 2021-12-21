المفاوضات تتقدم.. ديمبيلي سيصبح الأعلى أجرًا في برشلونة!

يركز نادي برشلونة الإسباني على تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق، ويرى أن تجديد عقد الفرنسي عملية استراتيجية يمكن أن تحدد التخطيط الحالي والمستقبلي للمشروع الرياضي.

ويحاول برشلونة بكل الوسائل إقناع ديمبيلي بتمديد عقده والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ودخلت مفاوضات برشلونة مع ديمبيلي وممثليه المرحلة الأخيرة، ومن المرجح أن تصل إلى نتيجة نهائية خلال الأسبوع الحالي أو بداية الموسم المقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن محيط ديمبيلي موافق على فكرة تجديد عقده لمدة قصيرة، وهو ما من شأنه أن يسمح باستمرار اللاعب، وعدم خسارته بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن استمرار ديمبيلي ليس سهلًا، رغم سعادة الفرنسي بدور نجم الفريق مع تشافي هيرنانديز، إلى جانب سعادته في المدينة حيث يستقر بشكل كامل.

ولا يرغب ديمبيلي في الرحيل عن برشلونة حاليًا، حيث يرى أن تغيير الأجواء يعني صعوبة الاندماج كلاعب مهم في فريق جديد.

لكن الفرنسي الدولي ينتبه أيضًا لنصيحة وكيل أعماله، الذي يؤكد له أن الخروج من "كامب نو" يمنحه فرصة كسب مال أضعاف ما يحصل عليه في برشلونة.

وتعد أندية يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين أبرز المهتمين بخدمات ديمبيلي، ولن تكون مفاجأة أن يدخل باريس سان جيرمان في اللحظة الأخيرة لمحاولة ضم الفرنسي الدولي.

العقبة الرئيسية التي تواجه برشلونة هي عقبة اقتصادية بحتة، حيث يجب أن يخفض ديمبيلي راتبه، وأن يحصل على جزء كبير منه بناء على الأهداف التي يحققها خلال الموسم.

ويمكن أن يصبح ديمبيلي اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق إذا قدم أداء مثاليًا، وتمكن الفريق من العودة إلى مسار الألقاب من جديد، حيث مهما كان راتبه الثابت يجب عليه بذل المزيد من الجهد في الملعب.

بالإضافة إلى ذلك، يريد وكلاء اللاعب والمحيطون به الحصول على عمولة عالية جدًا لتجديد عقد ديمبيلي، مع الأخذ في الاعتبار أن الفرنسي الدولي لاعب مجاني، وأن الوكلاء بذلوا جهدًا كبيرًا بالفعل عندما انتقل من بوروسيا دورتموند، حين تنازلوا عن جزء كبير من هذه العمولات.

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