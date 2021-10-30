المطلب الأول في برشلونة.. تشافي يُخطط لخطف نجم بايرن ميونخ

صفقة كبيرة بكل المقاييس..

بدأ تشافي هيرنانديز في التخطيط لمستقبل برشلونة معه، والحديث الآن من الصحف عن رغبته في التعاقد مع كينجسلي كومان من بايرن ميونخ لدعم مركز الجناح.

وينتهي عقد كومان مع بايرن ميونخ في صيف 2023، وسط أنباء من الصحف الألمانية أن مفاوضات التجديد بين الطرفين متعثرة بسبب المطالب المادية للنجم الفرنسي.

صحيفة "آس" أشارت في تقرير لها أن تشافي يضع التعاقد مع كومان في صيف 2022 كأولوية بالنسبة له، وبرشلونة بشكل عام يرحب بتلك الخطوة لزيادة الجودة الهجومية.

بايرن ميونخ لن يمانع البيع في حالة استمرار تعثر مفاوضات التجديد، فمن المعروف أن إدارة البافاري لا تود تكرار سيناريو دافيد ألابا بالسماح لأي لاعب بالرحيل مجانًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بشكل عام، سيتحدد مدى دخول برشلونة في صفقة كومان بناء على قرار عثمان ديمبيلي النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن كامب نو، فلو بقيّ قد تتصعب نسبيًا فكرة التعاقد مع مواطنه الفرنسي.

ريال مدريد يستغل وضع برشلونة ويقترب من ضم هالاند وبوجبا!

من جهة أخرى، يبدو أن الأقرب حاليًا هو خروج ديمبيلي سواء في الشتاء المقبل أو بنهاية عقده في الصيف بعدما لم يمنح الإدارة الكتالونية حتى الآن ردًا حاسمًا بشأن عرض التجديد لـ2024.

ويقترب تشافي هيرنانديز من تولي مقاليد القيادة الفنية لبرشلونة خلفًا للمقال رونالد كومان، فاتفقت كل المصادر على وجود اتفاق بين المدرب والنادي بانتظار فقط اتفاق آخر بين البرسا والسد القطري.

ويُعد كومان من أبرز لاعبي بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، وإن كانت بعض الملاحظات السلبية عليه موجودة فيما يتعلق بالإصابات والغياب الطويل عن الملاعب.

صاحب الـ25 عامًا منفتح على خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا بالفترة المقبلة، وقيل أن مانشستر سيتي وكذلك تشيلسي لديهما الرغبة في الحصول على توقيعه.

الجدير بالذكر أنه وبجانب كومان طرحت الصحف الإسبانية إمكانية تعاقد برشلونة مع جول كوندي في الشتاء المقبل بناء على طلب تشافي أيضًا لدعم خط دفاعه.