المسحل يحسم موقف لاجامي من خوض مباراة النصر والاتفاق

اللاعب طرد خلال مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا

حسم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل المثار حول قانونية مشاركة علي لاجامي في مباراة فريقه النصر أمام الاتفاق في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المدافع السعودي كان قد طُرد خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

ما القصة؟ لماذا الجدل حول قانونية لعب لاجامي أمام الاتفاق؟

لاجامي طُرد خلال مواجهة الهلال، وكانت القوانين تنص على أن العقوبات القارية تُطبق على اللاعبين في المسابقات المحلية، بحيث إن طرد لاعب ما في مباراة قارية يُوقف في المباراة المحلية التالية.

هذا الأمر أدى لذلك الجدل حول قانونية خوض المدافع لمباراة النصر والاتفاق التي تُلعب حاليًا في الدوري السعودي.

المسحل يحسم الجدل: مشاركة لاجامي قانونية

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حسم الجدل المثار حول قانونية خوض لاجامي لمباراة النصر والاتفاق، وذلك بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

المسؤول السعودي أكد قانونية خوض لاجامي للقاء، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بترحيل عقوبات دوري أبطال آسيا إلى البطولات المحلية تغير.

إذ قال "تم تعديل المادة الخاصة بترحيل العقوبات في دوري أبطال آسيا بحيث لا يتم ترحيل أي إيقاف للمسابقات المحلية بعد انتهاء مشاركة النادي آسيويًا".

وقد أكد القانوني أحمد الأمير هذا الأمر وكذلك عدد من الإعلاميين أبرزهم عبد العزيز المريسل.

اقرأ أيضًا |