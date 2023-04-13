المزيد من التهديدات؟ مهدد كيليان مبابي "بعربة الإسعاف" يتحدث من جديد

تهاني سليم
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Facundo Medina Kylian MbappeGetty Images
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فاكوندو ميدينا يعلق على تصريحاته ضد كيليان مبابي

اعتذر الأرجنتيني فاكوندو ميدينا مدافع نادي لانس للفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بعدما هدده "مازحًا" في وقت سابق بمغادرة الملعب "في عربة إسعاف" إن تجاوزه.

ويستقبل باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل فريق لانس ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

وكان فاكوندو قد قال في وقت سابق إن مواطنه ليونيل ميسي لو تجاوزه فسيجذبه ويعانقه بينما مبابي سيغادر الملعب في عربة إسعاف. اعرف مزيدًا من التفاصيل من هنا.

تدارك المدافع الأرجنتيني خطأه سريعًا واعتذر على حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب: "بالنسبة لما قلته في بث بالأرجنتين؛ أود توضيح أن ما قلته أُخرج عن سياقه وكان على سبيل الدعابة التي لم تكن مناسبة. لن أتصرف بتلك الطريقة مع زميل فما بالك بشخص أحترمه، كما لا يعكس ذلك مبادئي الشخصية وكشخص محترف. خالص اعتذاري عن سوء الفهم".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة وخلفه لانس في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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  • 13%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
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