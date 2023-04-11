كيليان مبابي تحت التهديد .. "سوف يخرج من الملعب في سيارة الإسعاف"

مدافع الأرجنتين يهدد كيليان مبابي!

أصدر فاكوندو ميدينا، لاعب نادي لانس الفرنسي، تحذيرًا لمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قبل مواجهته في المباراة المقبلة للفريقين.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره لانس، يوم السبت، 15 أبريل، على ملعب الأمراء، ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.

أثناء ظهور ميدينا في مقابلة على أحد قنوات يوتيوب، تحدث عن المواجهة قائلًا:" إذا تجاوزني ميسي الأسبوع المقبل، فسوف أمسكه من القميص أو أعانقه".

وأردف مازحًا:" أما عن مبابي، فسيأخذونه بسيارة إسعاف عقب انتهاء المباراة".

الجدير بالذكر أن يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري لفرنسي، برصيد 69 نقطة، بفارق ست، عن لانس صاحب المركز الثاني.