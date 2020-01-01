المدير الرياضي لميلان: إبراهيموفيتش هو من سيقرر مصيره

الأمر في يده، إنه ظاهرة..

نعت ريكي ماسارا، المدير الرياضي لميلان، زلاتان إبراهيموفيتش بالـ"ظاهرة" واعتبر أنه من سيُقرر مصيره من البقاء أو الرحيل عن الروسونيري.

وكان السلطان قد انضم إلى ميلان في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة ستة أشهر مع خيار تمديد العقد لمدة عام إضافي.

ماسارا في تصريحات للصحافة قال "سيكون الأمر متروكًا له في نهاية المطاف وكيف يشعر ومدى رغبته في الاستمرار هنا.".

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كما أضاف "إنه حقًا ظاهرة، ونحن سعداء بما يقدمه وسعداء لوجوده هنا معنا.".

ضربة لميلان قبل مباراة العودة أمام يوفنتوس بالكأس

صاحب الـ38 عامًا أحرز 3 أهداف خلال 6 مباريات مع ميلان منذ انضمامه من لوس أنجلوس جالاكسي.

آخر هدف لإبرا كان في شباك إنتر بالديربي، كما صنع هدفًا لأنتي ريبيتش، في المباراة التي هُزمت فيها كتيبة ستيفانو بيولي برباعية لهدفين.

يذكر أن ميلان قد استغنى عن كريشتوف بيونتيك كنوع من أنواع التخطيط للمستقبل لجلب مهاجم بديل له في الصيف المقبل يخلف إبرا أو يزامله.