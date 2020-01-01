ضربة لميلان قبل مباراة العودة أمام يوفنتوس بالكأس

كيف سيتصرف بيولي في ذلك؟

تلقى ميلان نبأ تعيسًا للغاية، بعدما تأكد غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس .

الروسونيري يتقدمون في هذه الأثناء على البيانكونيري بهدف نظيف من توقيع أنتي ريبيتش في مباراة الذهاب على ملعب السان سيرو.

لكن البطاقة الصفراء التي تحصل عليها السلطان هي الثانية له، مما يعني أنه لن يتواجد في قمة 4 مارس على ملعب الأليانز ستاديوم.

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الدولي السويدي ليس الوحيد الذي سيفتقده الميلان في مباراة الإياب، فأيضًا ثيو هيرنانديز قد تحصل على بطاقة حمراء وسينضم لقائمة الغائبين عن المباراة.

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وكان ميلان قد هُزِم في الديربي على يد إنتر بعد التقدم عليه بهدفين ليُهزم برباعية، في مباراة أحرز فيها إبراهيموفيتش هدفًا وصنع آخر.

هيرنانديز هو أحد هدافي كتيبة ستيفانو بيولي هذا الموسم، حيث سجل وحده 5 أهداف، إلى جانب الإسهامات المميزة على الصعيد الدفاعي في جبهته اليُسرى.

يذكر أن الفائز من مباراة ميلان ويوفي سوف يلتقي مع الفائز من قمة نابولي وإنتر في نصف النهائي الآخر.