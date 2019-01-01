المدير الرياضي لميلان: أخبار مودريتش "مفبركة"

تصريحات هامة من بوبان..

نفى زفونيمير بوبان، المدير الرياضي لميلان، الأنباء المتداولة عن احتمالية انضمام لوكاس مودريتش إلى الروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر موقع كالتشيو ميركاتو أنباءً بأن مودريتش يعزم الرحيل عن ريال مدريد في الشتاء، وأنه يتمنى الانضمام إلى ميلان فريق طفولته.

تقارير الصحافة الإيطالية أشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، وكذلك فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لديهما الرغبة في التخلص من الدولي الكرواتي قريبًا.

الاسم الذي ارتبط به صاحب الـ 34 عامًا كان الميلان، لا سيما وأن التقارير أشارت إلى أن بيريز سيبيع مودريتش إذا ما دُفِع فيه 10 مليون يورو فقط.

إلا أن بوبان عاد وأكد أن الأمر غير صحيح، حيث قال "مودريتش؟ أنا أفكر فقط في مباراة اليوم (سبال) ولاتسيو. قصة مودريتش مفبركة، لا أعلم من قام بهذا."

ويرتبط مودريتش بعقد في الريال ينتهي في يونيو المقبل، مما يتيح له الفرصة للتوقيع لأي فريق مجانًا في الشتاء المقبل، لينضم إليه في الصيف.

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يذكر أن ميلان قد بدأ في طريق العودة إلى الطريق الصحيح، بعدما حقق فوزًا صعبًا على سبال بهدف نظيف في الدوري الإيطالي مساء الخميس الماضي.