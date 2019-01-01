تقارير: مودريتش سيرحل عن ريال مدريد في يناير، وإيطاليا وجهته المقبلة

صاعقة للفريق الإسباني..

كشف "توتو ميركاتو ويب" أن رحيل لوكا مودريتش عن صفوف فريقه ريال مدريد، أصبح مسألة وقت ليس أكثر.

وبحسب الموقع ذائع الصيت في إيطاليا، فإن الدولي الكرواتي لم يعد خيارًا أساسيًا بالنسبة لزين الدين زيدان، فالمدرب الفرنسي أصبح أكثر انفتاحًا على بيعه في المرحلة المقبلة.

كذلك، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم يعد يضع مودريتش في خانة اللاعبين الغير قابلين للبيع، بل اقتنع بضرورة التخلص منه، لكن لا يزال موعد رحيله هو الأمر الذي لم يحسم بعد، إما شتاءً أو صيفًا.

مودريتش: هدف راموس في لشبونة غير تاريخ كرة القدم

مودريتش كان قد تلقى عروضًا في الصيف الماضي من ميلان والإنتر، غير أن كلا الفريقين الإيطاليين فشلا في الوصول إلى اتفاق مع إدارة الريال.

لكن عاد الموقع وأكد أن الأمر بات سهلًا، وأن بيريز مستعد لبيع مودريتش إذا ما وصل عرض بقيمة 10 ملايين يورو في الشتاء المقبل.

صاحب الـ 34 عامًا عقده ممتد مع الفريق الملكي حتى صيف 2020، مما يتيح له أن يوقِع مجانًا لأي فريق في يناير وينضم له في الصيف.

مودريتش يضع عينه نصب الانضمام إلى الميلان في الفترة المقبلة، كما أن لديه الاستعداد لتخفيض راتبه في سبيل الانتقال إلى ملعب السان سيرو، فبالنسبة له، كتيبة ستيفانو بيولي هي خياره الأول والفريق الذي يشجعه منذ كان طفلًا.

ميلان يفكر في ضم نجم وسط ملعب برشلونة

ورغم ما يتمتع به مع علاقة مميزة مع المدير الرياضي للميلان، بوبان، إلا أن الميلان لا يضع في حساباته مودريتش حاليًا بحسب ما نشره الموقع المقرب من الدوائر الإيطالية.

يذكر أن مودريتش قد تحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018 بعد ما قدمه رفقة ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، ولكن مع تقدمه في العمر بدأ مستواه يتراجع، ولم يعد خيارًا أول للمدرب زيدان في المرحلة الأخيرة.