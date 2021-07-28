الكشف عن مصير هالاند مع بروسيا دورتموند

كشف المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، سيباستيان كيهل عن موقف المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند في الفريق الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أكدت نية تشيلسي في تجهيز عرض بقيمة 175 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.

ماذا قال المدير الرياضي لبروسيا دورتموند؟

قال كيهل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية عند سؤاله عن إذا كان هالاند في دورتموند: "نعم، خلال محاداثاتنا مع رايولا بشأن مالين، لم أشعر بأننا سنلتقي مجددا لنتحدث عن هالاند، لن نتخلى عنه".

وأضاف: "لقد اتخذنا موقفًا واضحًا وأصررنا عدة مرات على أننا لن نبيع إيرلنج هذا الصيف، لكننا نرى أن لا شيء يتغير مهما قلنا".

وتابع: " لقد حدث نفس الشيء مع جادون سانشو العام الماضي حتى آخر يوم من فترة الانتقالات والنتيجة معروفة (جادون لم يخرج)"

ثم أتم تصريحاته: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأننا، هذا غير مقبول".

ما هو موقف هالاند من الرحيل؟

كان هالاند قد لمح لبقائه في دورتموند بقوله أنه لم يتحدث مع وكيله منذ شهر، وأنه يتمنى أن يكون عرض تشيلسي لضمه مجرد شائعات لأنه يرى بأن ذلك القدر من المال كثير على لاعب واحد فقط.

ويذكر أن عقد هالاند يحتوي على شرط جزائي 75 مليون يورو فقط لكنه مسموح أن يتفعل بعد نهاية الموسم المقبل،.

وشارك صاحب الـ21 عامًا مع دورتموند الموسم الماضي في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدف وصناعة 12 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا.

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