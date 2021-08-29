المدير الرياضي لدورتموند عن بيع هالاند: لسنا ببغاء أو بنك!

"هالاند ليس البيع .. لقد أصبحنا ببغاء"

يبدو أن الجميع داخل بروسيا دورتموند الألماني سئم الحديث عن إيرلينج هالاند وشائعات انتقاله إلى كل مكان هذا الصيف.

مارك زورك، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند في محاولة أخيرة لحسم موقف النادي من بيع هالاند، خلال الساعات الأخيرة المتبقية في سوق الانتقالات الحالي.

ماذا قال زورك بخصوص هالاند؟

في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" تحدث اللاعب الالماني السابق عن وضع هالاند الحالي وقال: "نحن فريق كرة القدم، وليس بنكًا .. موقفنا ثابت ولن يتغير".

وقد أوضح أيضًا زورك نفس الكلام إلى صحيفة "كيكر" الألمانية وقال: "يبدو أننا سنواجه شائعات عظيمة ليومين آخرين، موقفنا واضح، لسنا بحاجة أن نكون مثل الببغاء طوال الوقت".

وذلك إشارة إلى التقارير التي ربطت اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى النادي الفرنسي، باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل الوشيك لنجمه كليان مبابي إلى ريال مدريد.

وضع هالاند بين باريس وريال مدريد؟

في الأسابيع القليلة الماضية، ارتبط اسم هالاند بالناديين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ويبدو أن كلمة سر هي مبابي.

فالنادي الإسباني يريد أن يتعاقد مع هالاند في حال فشل قدوم مبابي، بينما الفرنسي يريد هالاند في حال خروج مبابي.

أما بالنسبة للنرويجي، فقد استهل مشواره مع نادي بروسيا دورتموند في الدوري الألماني بأفضل صورة ممكنة، مبرهنًا على قوته البدنية وقدرته على التسجيل وخلق خطورة على المنافسين.

اقرأ ايضًا:

ريال مدريد يهدد باريس بالانسحاب من صفقة مبابي

بوتشيتينو يكشف مفاجأة بخصوص مبابي وموعد مشاركة ميسي

للمرة الأولى.. أنشيلوتي يُلمح لحاجة ريال مدريد التعاقد مع مبابي!