المدير الرياضي لبايرن ميونخ يُلمح لرحيل المتمرد

رد سريع من حسن صالحميديتش على امتعاض اللاعب

أظهر المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، ردة فعل غاضبة على تصرف اللاعب البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز، بتصريحاته عن مستقبله التي أثارت الجدل في الأيام القليلة الماضية.

وأعرب بطل يورو 2016 عن استيائه لرفض إدارة البايرن السماح له بالرحيل على مرتين، وذلك بعد مشاركته لمدة خمس دقائق في مباراة البوندسليجا الأخيرة ضد هيرتا برلين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وانضم صاحب الـ22 عامًا إلى البايرن بعد توهجه مع بنفيكا ومنتخب بلاده في يورو 2016، مع ذلك فشل في التعبير عن نفسه في موسمه الأول في الفريق، وما زاد الطين بلة، فشله في العام التالي في تجربة إعارته مع سوانسي سيتي في البريميرليج.

واعتقد البعض أن سانشيز سيستعيد الصورة التي كان عليها قبل انتقاله للبايرن بعد قدوم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لكن مع الوقت، عاد اللاعب لنقطة الصفر، إلى أن تعمد وضع إدارة النادي في موقف حرج، بالإجهار برغبته في الرحيل بلا عودة.

"أنا لا أحب تقنية الفيديو، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين" 🗨️



محمد صلاح 🎙️ pic.twitter.com/k1nMnIoTnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وفي تعقيبه الأول على تصريحات سانشيز، قال المسؤول البارز للصحفيين "كان مع الفريق أمام بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين، رغم أن مشاركته الأخيرة لم تتجاوز 5 دقائق، لذلك لا أفهم سبب لترك هذه الملاحظات. عمومًا سنرى إذا استمر معنا، وأوضحت يوم الإثنين أن كل الخيارات متاحة بالنسبة لنا حتى موعد غلق السوق في الثاني من سبتمبر، بخلاف ذلك، لا أفضل قول أي شيء آخر".