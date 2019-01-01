المدير التنفيذي لبايرن ميونخ يُلمح لاستمرار فليك

علق أيضاً على إمكانية استمرار فيليب كوتينيو بالفريق الألماني

علق كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، على الانتقادات الموجهة مؤخراً للنادي الألماني، بسبب سوء الإدارة وشكل الفريق خلال الموسم الحالي.

بايرن أعلن مؤخراً عن إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، ليأتي بدلاً منه هانز فليك بشكل مؤقت، ليقود الفريق لتحسن نسبي في النتائج المحلية والأوروبية قبل السقوط مرة أخرى.

الفريق البافاري تلقى هزيمة صادمة من بوروسيا مونشنجلادباخ مطلع هذا الأسبوع بالدوري الألماني، قبل الفوز مساء أمس الأربعاء على توتنهام 3/1 بدوري أبطال أوروبا.

رومينيجه قال في تصريحات صحفية:"مركزنا الحالي في الدوري غير مألوف لبايرن ولا يرضينا بأي حال من الأحوال ويجب تغييره في أقرب وقت ممكن".

وأضاف:"الآن نحتاج للتركيز على الملعب واستغلال فرص التسجيل للخروج من هذه الأزمة".

وأما عن استمرار فليك:"حافظ على منصبه قبل العطلة الشتوية، ولا نستبعد استمراره معنا حتى الصيف القادم، حيث قام بتطوير الفريق ببعض الجوانب، علينا فقط تسجيل المزيد من الأهداف".

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تحويل إعارة فيليب كوتينيو لشراء نهائي من برشلونة:"هناك إمكانية كبيرة لحدوث ذلك بناء على الشرط الموجود في عقده، سنحتاج فقط المزيد من الوقت لاتخاذ القرار النهائي".

يذكر أن بايرن يحتل المركز السابع بالدوري الألماني، في البداية المحلية الأسوأ للفريق منذ موسم 1994/1995، ويبتعد حالياً عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر بـ7 نقاط.