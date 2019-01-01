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المدرب الهولندي شتاين يقترب من الوحدة الإماراتي

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قبل مباراتي دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أصبحت إدارة نادي الوحدة الإماراتي قريبة من التعاقد مع المدير الفني الهولندي موريس شتاين لتولي دفة العنابي الفنية اعتباراً من الموسم المقبل خلفاً لمواطنه هينك تين كات.

إدارة العنابي دخلت في مفاوضات مع المدرب الهولندي من أجل بدء مرحلة جديدة مع الفريق واستكمال النادي في الاعتماد على المدرسة الهولندية في التدريب.

تقارير إماراتية أشارت إلى المدير الفني الهولندي وافق على تدريب العنابي، ويتبقى الكشف عن كل الأمور المتعلقة ببنود العقد ولمدة موسم واحد قابل للتجديد، ويتبقى فقط التوقيع على العقود.

ومن المنتظر أن يوقع شتاين على عقد تدريب الوحدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التجهيز للموسم الجديد.

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يُذكر أن مباراة الذهاب ستكون في العاصمة السعودية الرياض يوم 5 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة العودة في أبوظبي يوم 12 من الشهر ذاته.

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