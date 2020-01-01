المحمدي: سعداء بمستوانا أمام مانشستر سيتي وأهدرنا فرص للتعادل

لاعب أستون فيلا يرى بأن فريقه أحرج مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أبدى أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه، أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك المحمدي مع أستون فيلا، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية امام مانشستر سيتي، وخسر المحمدي ورفاقه بهدفين لهدف امام كتيبة بيب جوارديولا.

وقال المحمدي في تصريحات عقبت اللقاء: "الجميع كان حزين على الخسارة، ولكننا قدمنا مباراة جيدة أمام أحد أفضل الفرق في العالم".

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وواصل: "استقبال هدفين في أول نصف ساعة من المباراة، كان صعباً ولكن تمكنا من العودة وخلقنا فرص للتعادل في الشوط الثاني".

وتابع: "مستوى كافة اللاعبين مانشستر سيتي، عالي جميعهم يلعبون بنفس الطريق، ولكننا في الملعب قدمنا أقصى مجهود لدينا وفخورين بمستوانا".

وأضاف: "في آخر 10 دقائق من المباراة، استطعنا أن نضغطهم إلى نصف ملعبهم، خاصة بعد حديث المدرب لنا بين الشوطين، أننا يجب أن نستغل المساحات في دفاعهم ونضغط عليهم".

وأكمل: "هناك العديد من الإيجابيات في تلك المباراة، علينا أن نستغلها في المباريات القادمة بالبريميرليج للبقاء بين الكبار".