المحكمة تحسم مصير إبراهيموفيتش، وميلان يدافع عن اللاعب

حسم مصير النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة أمام جنوى، ومحامي ميلان يدافع عن اللاعب.

دافع ليوناردو كانتاميسا المحامي الخاص بنادي ميلان عن نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تلقى بطاقة حمراء في لقاء الفريق الأخير.

جاء طرد زلاتان بعد أن تحدث مع حكم اللاعب فابيو ماريسكا الذي طرده بشكل مباشر أمام بارما، في اللقاء الذي فاز فيه ميلان بثلاثة أهداف لهدف.

ماذا قال محامي ميلان حول موقف زلاتان؟

قال المحامي: "الأمر كله كان يعتمد على ما كتبه الحكم في التقرير الخاص به، لو كان لديه أي شك بشأن ما سمعه كان من الممكن أن يشارك إبراهيموفيتش في اللقاء القادم بالرغم من البطاقة الحمراء".

وأضاف: "حصول إبراهيموفيتش على الإيقاف لمدة مباراة أو أكثر سيكون غير عادلًا، ولا يمكننا الاستئناف على القرار".

وأكمل: "كان هناك سوء فهم، لا يمكنني أن أضيف المزيد، لقد سمعت ما قاله إبراهيموفيتش، ولا أعلم إذا ما كان الحكم قد سمعه، لكنني أعلم أن زلاتان لم يقل أي شيء مهينًا له".

ما الذي قاله بيولي عن الواقعة؟

قال بيولي: "زلاتان أخبرني إنه تجادل مع الحكم، وبعد ذلك جاء القرار بطرده، لكنه أكد لي أنه لم يهن الحكم على الإطلاق".

وأضاف: "ما الذي قاله زلاتان للحكم، لقد أخبرني أن كل ما قاله كان: أنت لا تهتم لما أقوله أبدًا، أليس كذلك؟".

ما هو القرار النهائي فيما يتعلق بإيقاف زلاتان إبراهيموفيتش؟

قرر القاضي الرياضي اليوم أن يوقف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة مباراة واحدة فقط، وهي العقوبة الأخف.

جدير بالذكر أن العقوبة القصوى في تلك الحالات تصل للإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وبهذا كان سيغيب عن مواجهات جنوى وساسوولو ولاتسيو.

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