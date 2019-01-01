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المتحدث الرسمي لبرشلونة ينفى وجود مكالمات مع نيمار

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Pedro Vilela
الحديث أمتد أيضًا عن صفقة باولينيو للصين

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نفى جوسيب فيفس، المتحدث الرسمي باسم برشلونة الإسباني، وجود مكالمات بين رئيس النادي الكتالوني جوسيب بارتيميو، من أجل استعادة البرازيلي نيمار.

وجاء هذا بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الكتالوني الاعتيادي، ليفسح المجال للحديث عن الثنائي البرازيلي باولينيو ونيمار.

فيفس تحدث عن إمكانية عودة نيمار نافيًا: "لم نتحدث لم لاعبين لديهم عقود مع فرق أخرى، ونيمار واحدًا منهم، لقد أتخذ قراره بالرحيل، وهو الذي لا يمكن مشاركته فيه، ولا يوجد الكثير لقوله، لديه عقد والتزام مع باريس سان جيرمان، ونؤمن باللاعبين الكبار الذين نمتلكهم الآن".

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وعن المحادثات بين الطرفين: "لا يوجد شيء صحيح، لكننا لا نتحدث عن مكالمات تُجرى بطريقة سرية، نحن لسنا قلقين، نيمار لاعب كبير لديه عقد وليس هناك شيئًا لنضيفه الآن"ز

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أما عن البرازيلي باولينيو، والذي خاض موسم وحيد بصفوف الفريق الكتالوني ثم عاد للصين مرة أخرى، فكان من المفترض أن يدفع الفريق الصيني 50 مليون يورو لكن حسب بعض التقارير فأنه تم دفع 42 مليون يورو فقط في يناير الجاري.

رفض فيفس الحديث عن الأرقام المالية في صفقة اللاعب: "السرية تم وضعها من جانب الفريق الصيني، أنه اتفاق رائع لجميع الأطراف، أنه لاعب رائع ويقدم أداء جيد في جوانزو وكان رائعًا للغاية تواجده في برشلونة.

وكان برشلونة قد ضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو في صيف موسم 2017-18، ليقضى موسم وحيد محققًا فيه الثنائية المحلية.

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