المالكي ساخرًا من كورونا: لم أتوقع أن أفعل ذلك "سرًا"

لاعب الاتحاد يسخر من فيروس كورونا.

سخر عبد الإله المالكي، لاعب وسط نادي الاتحاد، من أعراض فيروس كورونا، بعد انتشاره في المملكة العربية السعودية والعالم حاليًا، وتسببه في إيقاف النشاط الرياضي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن إيقاف النشاط الرياضي بالمملكة، كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

المالكي نشر صورة عبر حسابه الشخصي عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" معلقًا عليها: "كنت أتوقع كل شيء بالدنيا، إلا أني أكح بالسر".

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ومن ضمن أعراض الكورونا السعال والعطاس وارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأعراض الأخرى، وهو ما يخشاه كل من تظهر عليه تلك الأعراض.

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وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن إيقاف التدريبات للفريق الأول لمدة 3 أيام، وسيتم بعدها تقييم الموقف، على أن يتم اتخاذ قرارًا مناسبًا، إما بالعودة إلى التدريبات، أو استمرار إيقافها.

ويعاني فريق نادي الاتحاد بالدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 23 نقطة.