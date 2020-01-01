رئيس الوحدة السابق: "العميد" لقبنا والاتحاد سرقه

جمال تونسي يتحدث عن لقب العميد.

أكد جمال تونسي، رئيس نادي الوحدة السابق، على أن لقب "العميد" هو لقب ناديه، وليس لنادي الاتحاد كما يردد البعض، ولكن الأخير نجح في استغلال هبوط ناديه وقام بتوثيقه.

تونسي كان رئيسًا لنادي الوحدة، حيث كان أبرز إنجازاته هو الوصول إلى نهائي كأس ولي العهد أمام الهلال، في المواجهة التي أقيمت بينهما في الشرائع.

رئيس الوحدة السابق قال خلال حواره مع صحيفة "السعودية" الرياضية: "من الأول منطقة مكة أم منطقة جدة؟ فطالما أن مكة الأول فالوحدة أول من أطلق عليه لقب عميد الأندية".

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جمال تونسي تابع: "أساس الرياضة وأساس التعليم يعود إلى مكة المكرمة، وأنا في قرارة نفسي أقول عميد الأندية السعودية هو الوحدة".

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واختتم تونسي حديثه في هذا الشأن قائلًا: "لو تقول لي أي فريق في العالم سأقول لك أيضًا الوحدة هو العميد".

وهبط فريق نادي الوحدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، موسم 2010-2011، ليعود مجددًا الموسم قبل الماضي إلى دوري المحترفين.