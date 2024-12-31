برشلونة إلى الهاوية.. ليفربول وتشيلسي ينضمان لمنافسة سداسية على صفقة أولمو!

ما مصيره؟

ينتظر برشلونة القرار النهائي من رابطة الليجا بشأن تسجيل عقد لاعبه داني أولمو ضمن قائمة الفريق بشكل دائم، حتى يتمكن من مواصلة اللعب في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وانضم أولمو لبرشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من لايبزيج مقابل 60 مليون يورو، وجرى تسجيله بشكل مؤقت مع باو فيكتور حتى يناير 2025، وذلك بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وتمر الدقائق ببطء على مسؤولي برشلونة، حيث يجب تسجيل أولمو قبل الساعة 00:01 الليلة، حتى يتمكن من اللعب مع الفريق هذا الموسم، لأنه لا يمكن تسجيل لاعب مرتين في الفريق نفسه بموسم واحد.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلع للتوقيع مع أولمو، في صفقة انتقال حر، اعتبارًا من يناير المقبل، حال فشل برشلونة في تسجيله.

وأوضحت أن "آندي بارا وكيل أولمو تواجد في إنجلترا مؤخرًا، ما فتح الباب أمام إمكانية انخراطه في مفاوضات مع أحد أندية البريميرليج".

وختمت: "مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال على رأس المهتمين بضم اللاعب، لكن 3 أندية إنجليزية أخرى انضمت للمنافسة هي (ليفربول وتشيلسي وتوتنهام)".