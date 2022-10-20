"الله لا ينام" .. شقيقة رونالدو تسانده بعد أحداث مباراة توتنهام

شقيقة رونالدو توجه رسالة دعم جديدة إلى البرتغالي بعد ما حدث خلال مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

وجهت إلما دوس سانتوس شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة دعم إلى "صاروخ ماديرا" بعد أحداث مباراة "الشياطين الحمر" أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد حقق الفوز على توتنهام بهدفين دون رد مساء الأربعاء، في قمة الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي شهدت خروج رونالدو غاضبًا من الملعب في الدقيقة 89 بسبب جلوسه طوال اللقاء على مقاعد البدلاء.

وبعد اللقاء، أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يهتم بما فعله رونالدو، وأن الأهم بالنسبة له كان الحديث عن انتصار الفريق، وأنه سيركز على مشكلة البرتغالي في اليوم التالي.

ما هي رسالة شقيقة رونالدو؟

من جهتها، وجهت إلما دوس سانتوس رسالة دعم إلى شقيقها، كما اعتادت مؤخرًا، في محاولة لتشجيعه بعد الواقعة الأخيرة.

وكتبت إلما عبر خاصية "القصص" في حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "بطلي العظيم وحب حياتي، سأكون معك حتى يفرقنا الموت".

وأضافت: "قانون العودة موجود، وسأواجه الكثير من عدم الاحترام حتى ذلك الحين".

واختتمت: "لا تفعل ما لا تريد أن يُفعل بك، سوف نرى، الله لا ينام".

ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد في 2022-23؟

شارك رونالدو في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد في كافة المسابقات خلال موسم 2022-23، بواقع ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي، وأربع مباريات في الدوري الأوروبي.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدفين فقط وتقديم تمريرة حاسمة، وشارك في إجمالي 691 دقيقة لعب، حيث يتم استخدامه في معظم الوقت كبديل.

ومن أصل ثماني مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2022-23، بدأ رونالدو أساسيًا مرتين فقط، ودخل بديلًا ست مرات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

أما في الدوري الأوروبي، فقد شارك رونالدو أساسيًا في أربع مباريات منذ بداية دوري المجموعات، وسجل هدفًا وصنع آخر.