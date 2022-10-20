تين هاج: انتصار الفريق أهم من رونالدو .. سأتعامل مع تصرفاته لاحقًا

مدرب مانشستر يونايتد قرر أن يتمهل قبل التعامل مع غضب كريستيانو رونالدو من عدم إشراكه أمام توتنهام.

تعهد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بالتعامل مع غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت مساء الأربعاء 19 أكتوبر، حملت معها حلقة جديدة في مسلسل توتر العلاقة بين رونالدو و"الشياطين الحمر".

ماذا حدث؟

رونالدو غادر ملعب "أولد ترافورد" غاضبًا في الدقيقة 89 من زمن المباراة، بسبب عدم دخوله إلى المواجهة.

تين هاج قرر وضع رونالدو على مقاعد البدلاء كما جرت العادة منذ بداية الموسم تقريبًا، وبينما كان يستعد البرتغالي للدخول في الدقائق الأخيرة غير المدرب الهولندي رأيه وقرر عدم إقحام "صاروخ ماديرا".

قرار تين هاج لم يعجب رونالدو، الذي خرج غاضبًا من أرض الملعب في الدقيقة 89، وقرر عدم إكمال المواجهة بعد نهاية تغييرات مانشستر يونايتد.

وبالتالي، لم يتواجد رونالدو على أرض الملعب لتحية جماهير "أولد ترافورد" بعد الفوز المثير على توتنهام بهدفين دون رد.

ماذا قال تين هاج؟

إريك تين هاج أكد أنه سيتعامل مع موقف رونالدو يوم الخميس، بعد قراره بالخروج من الملعب قبل نهاية المباراة.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات مع خدمة "أمازون برايم فيديو" للبث الرقمي بعد المباراة: "لقد رأيته لكن لم أتحدث معه، سأتعامل مع ذلك غدًا وليس اليوم، نحن نحتفل بالانتصار".

واختتم تين هاج: "اليوم لست مهتمًا بما حدث، سأتعامل معه غدًا، أريد أن يكون التركيز على الفريق والأداء الرائع من جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء، يجب الثناء على أداء الفريق".