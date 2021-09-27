اللعب المالي النظيف يمنع برشلونة من إقالة كومان!

برشلونة لم يجد طريقة لإقالة كومان حتى الآن.

تعد قضية مستقبل الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة الإسباني هي الأكثر إلحاحًا حاليًا بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا".

ويعد اللعب المالي النظيف هو العدو الأكبر لنادي برشلونة في الوقت الحالي، والذي يعيق عملية تجديد الدماء التي يسعى إليها لابورتا.

ويبدو أنه سيكون من المستحيل حاليًا على برشلونة أن يتمكن من إقالة المدرب الهولندي، حيث أن إضافة راتب مدرب جديد على ميزانية النادي سيكون ضربًا من الخيال.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن مصادر من داخل برشلونة أشارت إلى أن تعيين مدرب جديد يعني تجاوز النادي لحد الرواتب المفروض من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ويجب ألا يغيب عن الأذهان أنه يجب تطبيق قاعدة 25%، والتي كما أوضح لابورتا سابقًا: "للحصول على راتب قدره 25 مليون يورو، يجب تحرير 100 مليون".

هذه القاعدة لا تؤثر فقط على اللاعبين، بل يمتد تأثيرها إلى أعضاء الجهاز الفني، وهو ما يعيق إقالة كومان في الوقت الحالي.

احتياطي الرواتب الذي يمتلكه برشلونة حاليًا لن يساعد النادي على تعيين مدير فني جديد، وسيكون من المستحيل انتداب مدرب جديد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للنادي الكتالوني.

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