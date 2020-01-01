اللجنة المنظمة توافق على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تتفق على تأجيل الألعاب الأولمبية حتى عام 2021.

كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن توصيته بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد على الأقل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها آبي نقلتها على لسانه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها على موافقة رئيس اللجنة المنظمة على مقترحه.

وقال آبي: "طلبت تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد ورئيس اللجنة الأولمبية العالمية توماس باخ رد بموافقته على ذلك الاقتراح بنسبة 100%".

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الأمر نفسه سينطبق على الألعاب الخاصة بذوي القدرات الخاصة، والتي من المعتاد أن تقام بعد الأولمبياد بشهر واحد في نفس الصيف.

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وأضاف رئيس الوزراء: "كل هذا سيجعل الأمور أفضل للمشاركين في الألعاب أن يصلوا في أفضل حالة لهم، وسيجعلها أكثر أمانًا أيضًا".

وأصدرت اللجنة الأولمبية العالمية واللجنة المنظمة بيانًا رسميًا قبل قليل تم التأكيد من خلاله على تصريحات آبي.

جدير بالذكر أن اتحاد الألعاب الأولمبية الإنجليزي كان قد أكد اليوم أنه لن يبعث بأي فريق لطوكيو خلال أولمبياد 2020 لو أقيمت في موعدها.