رسميًا - تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا

يوليو المقبل يشهد انطلاق الأولمبياد

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كافة المنتخبات المتأهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لإخطارهم بتأجيل قرعة المجموعات.، بعد انتشار فيروس كورونا.

القرعة كان من المقرر أن تقام في 23 من إبريل المقبل بالعاصمة اليابانية إلا أنه تقرر نقلها إلى العاصمة السويسرية زيوريخ، مع تأجيلها لموعد يحدد لاحقًا.

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من جانبه، أكد شوقي غريب؛ المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، جاهز للتعامل مع كافة التداعيات سواء بإقامة الأولمبياد في موعدها أو تم تأجيلها لموعد لاحق، مشددًا على أن هناك تواصل مستمر مع اللاعبين.

يذكر أن الأولمبياد محدد أن تقام في الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل، بطوكيو.

وتسبب انتشار كورونا في أغلب بلدان العالم في تجميد النشاط الرياضي بها جميعًا، لحين السيطرة على الوضع.