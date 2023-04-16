"اللاعبون يرحلون وباريس باقٍ" .. والدة كيليان مبابي تثير الجدل بخصوص أزمته الأخيرة مع الفريق

والدة كيليان مبابي تكشف نصيحتها التي لم يعمل بها نجلها

كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ووكيلته، تفاصيل أزمته الأخيرة مع ناديه وانتقاده لهم علانية.

وكان مبابي قد أعلن رفضه بمنشور على حسابه الرسمي على إنستاجرام لنشر ناديه فيديو يضمه للترويج للتذاكر الموسمية للموسم المقبل 2023-24 وهو المحتوى الذي نُشر دون أن يعرف اللاعب سببه وقت التصوير وبأن ناديه ليس "كيليان سان جيرمان". لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وتحدثت فايزة العماري عن سبب نشر نجلها رفضه علانية وقالت لبرنامج تلفزيوني فرنسي: "كان غاضبًا. هاتفني كما يفعل عادة. حينما قرر اتخاذ خطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان ما زال يملك وقتًا ليحادث شخصين أو ثلاثة. تفهمت غضبه وفي نفس الوقت قلت له "الآن ليس الوقت الصحيح للرد، انتظر وهناك وقت لاستعادة الثقة، لكنه رد بأنه لا يريد الانتظار ويتفهم العواقب ويقبلها".

وتابعت فايزة "قالها بحرارة وكطفل ولد بعصر مواقع التواصل الاجتماعي. كل شخص لديه اتصالاته".

وواصلت والدة النجم الفرنسي "المشكلة حُلت سريعًا جدًا. لا يوجد خلاف، باريس سان جيرمان سيبقى باريس سان جيرمان إن استمر أو رحل مبابي. النادي باقٍ بينما اللاعبون يرحلون".

وكان باريس سان جيرمان قد أزال مبابي من حملته التسويقية لتذاكر الموسم المقبل الذي لا يعرف هل سيبقى فيه مع ناديه أم لا فرغم استمرار عقده حتى صيف 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي، لكن النادي الفرنسي قد يسمح لهدافه التاريخي بالرحيل الصيف المقبل ليمنع رحيله مجانًا صيف 2024.