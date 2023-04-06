حقًا إنه "كيليان سان جيرمان".. مبابي ينتصر على باريس رسميًا!

نجم فرنسا نفذ ما برأسه في نهاية المطاف!

بعد ساعات قليلة من إظهار الفرنسي كيليان مبابي علنًا غضبه من باريس سان جيرمان لاستخدام صورته في حملة التذاكر الموسمية للموسم المقبل، قرر النادي التراجع وإزالة الإعلان.

اشتكى الفرنسي من أنه لم يتم إبلاغه على النحو الواجب باستخدام الصور في تلك الحملة، والتي تم استخدامها لتشجيع الترويج لموسم 2023-24 بالنسبة للجماهير.

من خلال حسابه على "إنستجرام"، كان مبابي صريحًا في انتقاد ناديه حين قال: "أنا لا أتفق مع ما فعلوه، لهذا السبب أناضل من أجل حقوق الصور الفردية، باريس سان جيرمان نادٍ عظيم وعائلة كبيرة، لكنه بالطبع ليس كيليان سان جيرمان".

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ليس من المناسب إغضاب مبابي الذي ينتهي عقده في 2024، باريس سان جيرمان يريد الإبقاء عليه ولو لعام آخر فقط، في ظل حالة عدم اليقين حول مستوى النجمين الآخرين نيمار الذي يعاني من الإصابات، ومسألة بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمها.