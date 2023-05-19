الكواليس لا تبشر بخير.. الخلاف يدبّ بين تشافي وبرشلونة!

بعض الأمور "لا تُرى بالعين المجردة!"

رغم أن الأمور تبدو بخير بين برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، إلا أن الغرف المغلقة تشمل كواليس لا تظهر كثيرًا للعلن.

في بداية شهر مارس، كان قد أعلن جوان لابورتا رئيس برشلونة أنه يطمح لتجديد تعاقد تشافي هيرنانديز، وأن هذه الخطوة ستكون حين يتبقى عام في عقد المدرب الإسباني.

الوقت قد حان لهذه الخطوة، لكن ما يعرقلها بوضوح هو عدم الاتفاق المادي بين تشافي وبرشلونة، في ظل رغبة المدرب الكتالوني في زيادة كبيرة لراتبه بعد الحصول على لقب الدوري الإسباني -وفقًا لصحيفة ماركا-.

مدرب كتالوني هو الأقرب.. برشلونة يحدد خليفة تشافي!

تشافي لا يريد مجرد زيادة رمزية، وإنما يريد أن يكون ضمن المدربين الأكثر حصولًا على الأموال، ربما لا يريد أن يقترب من دييجو سيميوني أو بيب جوارديولا أو يورجن كلوب الذي يحصل على 17 مليون يورو سنويًا، ولكنه يريد أن يكون في مصاف المدربين الأكثر حصولًا على الأموال.

الاجتماعات بدأت بين إدارة برشلونة ووكلاء المدرب، إلا أن الفجوة المادية ظهرت بوضوح من بداية المناقشات ولا يبدو هناك أي أمل للرضا عما يعتزم برشلونة إعطاءه لتشافي في العقد الجديد.

تشافي قدم في وقت سابق تضحيات من أجل برشلونة، كان على النادي الكتالوني أن يدفع للسد القطري 5 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد تشافي، وقد حدث ذلك بالفعل ولكن بالمناصفة بين برشلونة وتشافي.