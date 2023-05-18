مدرب كتالوني هو الأقرب.. برشلونة يحدد خليفة تشافي!

لماذا يريد برشلونة استبدال تشافي وقد حصل على لقب الدوري الإسباني؟

ربما من الغريب أن نسمع مصطلح "خليفة تشافي هيرنانديز في برشلونة" في ظل العصر الجيد الذي يمر به النادي الكتالوني مع المدرب الذي يعد من أساطيره في الواقع.

فبعد تحقيق تشافي لقب الدوري الإسباني لمصلحة برشلونة، يبدو المدرب الإسباني "لا يمس" بالنسبة لقطاعات واسعة من جماهير البلوجرانا.

إلا أن تجديد تعاقد تشافي، الذي سينتهي مع برشلونة في عام 2024، والذي يدور حديث حول إمكانية حدوثه في الوقت الراهن، يدفع برشلونة في التفكير بخلفاء لتشافي حال لم يتوصل الطرفان لأي جديد.

وفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن المدرب الأكثر إثارة لإعجاب إدارة برشلونة هو ميجيل سانشيز المدير الفني لجيرونا، النادي الكتالوني المتاخم لبرشلونة، والذي يقدم مباريات رائعة دائمًا ضد كبار الليجا، كان آخرها إجبار برشلونة على التعادل 0-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويحتل جيرونا المركز السابع في الدوري الإسباني حاليًا، وهو المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع تبقي 4 جولات على ختام مسابقة الليجا.