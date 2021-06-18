الكشف عن موعد عودة إبراهيموفيتش من الإصابة

نادي ميلان يكشف الموعد الذي يعود فيه إبراهيموفيتش من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن خضوعه نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى عملية جراحية في ركبته اليسرى، وكشف عن الموعد المتوقع لعودة اللاعب إلى الفريق.

وأجبرت الإصابة إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عامًا، على الغياب عن المشاركة مع منتخب السويد في بطولة أمم أوروبا، وكانت هناك مخاوف من أن يحتاج إلى تدخل جراحي مكثف، مما يعني استبعاده من الأسابيع الأولى في موسم 2021-2022.

وأصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت للكشف عن تفاصيل جراحة إبراهيموفيتش وفترة تأهيله، جاء فيه: "يعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش قد خضع اليوم لغسل بالمنظار في ركبته اليسرى في مستشفى سالفاتور موندي الدولي في روما".

وأضاف البيان: "العملية التي أجراها الجراحان فولكر موساهل وفابريزيرو مارجريتيني، وأشرف عليها الطبيب ستيفانو ماتزوني كبير الأطباء في نادي ميلان، ومستشار جراحة العظام في النادي روبرتو بوزوني، كانت ناجحة".

واختتم ميلان البيان: "زلاتان في حالة جيدة، وسيبدأ عملية إعادة التأهيل على الفور".

ما هي المدة التي سيغيبها إبراهيموفيتش؟

وحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، ستتطلب عملية إعادة تأهيل إبراهيموفيتش أربعة أسابيع قبل أن يتمكن من استئناف الركض.

ومن المتوقع أن يكون السويدي جاهزًا للعب مرة أخرى في غضون ثمانية أسابيع.

وسيبلغ زلاتان عامه الأربعين في أكتوبر المقبل، ووقع بالفعل عقدًا جديدًا مع نادي ميلان، يمتد حتى يونيو 2022.

وخلال منافسات موسم 2020-2021 لعب زلاتان إبراهيموفيتش 27 مباراة في كافة البطولات بقميص "الروسونيري" تمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

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