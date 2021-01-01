مفاجأة .. عودة مبكرة لفان دايك من الإصابة تحيي آمال ليفربول في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد عودة الهولندي فيرجيل فان دايك من الإصابة لناديه ليفربول.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن موعد عودة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لناديه ليفربول من الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ستار"، والتي أكدت أن اللاعب سيكون متاحًا في تشكيل يورجن كلوب من جديد بداية من شهر أبريل.

وأكدت الصحيفة أن ذلك الموعد تم الكشف عنه بعد الفحوصات الأخيرة التي قام بها اللاعب والتأهيل الذي يخضع له في دبي بالوقت الحالي.

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وكان فان دايك قد تعرض لإصابة في الركبة مع بداية الموسم في مواجهة إيفرتون قبل أن يبدأ طريق العلاج الذي يخضع له بشكل يومي حاليًا.

وتوقعت تقارير صحفية سابقة أن يستمر غياب فان دايك عن ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يستهدف العودة في أبريل المقبل.

وأخبر الجهاز الطبي لمنتخب هولندا المدير الفني للفريق فرانك دي بور أن فان دايك سيكون متاحًا في منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يعاني من إصابات عديدة على مستوى الدفاع في الفترة الماضية، أبرزها إصابة جو جوميز الذي من المتوقع أن تستمر لأشهر طويلة.