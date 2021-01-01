أجويرو وجارسيا ونجم ليفربول .. فونت يحدد صفقات برشلونة في حالة فوزه بالانتخابات

صفقات مناسبة للأزمة المالية

تقترب الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني أكثر من أي وقت مضى، رغم التأخير الذي فرضه فيروس كورونا الفترة الأخيرة.

فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، قام بوضع الأهداف التي يسعى للتعاقد معها من أجل تدعيم صفوف الفريق في حالة الفوز بالانتخابات.

ويأتي ذلك بعدما طلب المجلس الانتخابي للنادي الكتالوني من المرشحين، تقديم خطط رياضية للفترة الأولية بعد توليهم المنصب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، نشرت ملامح الخطة التي وضعها فونت، والتي تناسب بشكل كبير الحالة المالية للنادي.

المرشح الرئاسي وضع إريك جارسيا كهدف رئيسي في خط الدفاع، حيث طلب من إدارة برشلونة ضمه بمقابل مخفض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل نهاية عقده مع مانشستر سيتي الصيف القادم.

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ويطمح كذلك في منافسة ريال مدريد، على ضم دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، بعد انتهاء عقده مع النادي الألماني في يونيو المقبل، في صفقة مجانية جديدة.

وأما مركز الظهير الأيسر، فيريد فونت الحصول على خدمات خوان بيرنات ظهير باريس سان جيرمان، لمنافسة جوردي ألبا بهذا المركز.

وفي خط الوسط هناك صفقة مجانية أخرى وهي جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول الذي ينتهي عقده بالصيف، بالإضافة لهاكان تشالهان أوغلو صانع ألعاب ميلان، حيث يمر اللاعب التركي بنفس موقف نجم الريدز.

وقرر فونت السير على نفس النسق في الهجوم، باستهداف سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وممفيس ديباي نجم ليون، حيث يستطيع برشلونة ضم أي منهما بالمجان بعد نهاية الموسم الجاري.

وأخيرًا قام فونت بوضع روي سيلفا كحارس بديل لمنافسة تير شتيجن على المركز الأساسي، حيث من المقرر أن تكون تكلفة ضمه من غرناطة منخفضة للغاية.