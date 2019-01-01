الكشف عن قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2020

يلعب العهد إلى جانب المنامة البحريني والجيش السوري

أجريت قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي صباح اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوقعت القرعة نادي العهد اللبناني حامل اللقب في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020، حيث يلعب العهد إلى جانب المنامة البحريني والجيش السوري والفريق الفائز من الدور التمهيدي.

وسوف يتنافس في دور المجموعات 36 نادياً موزعة على تسع مجموعات، تتنافس في المناطق الجغرافية الخمس لقارة آسيا.

وجاءت قرعة فرق غرب آسيا كما يلي :

المجموعة الأولى : العهد (لبنان) - المنامة (البحرين) - الجيش (سوريا) - الفائز من الدور التمهيدي (عمان/فلسطين).

المجموعة الثانية : الفيصلي أو الوحدات (الأردن) - الأنصار (لبنان) - الكويت أو السالمية (الكويت) - الوثبة (سوريا).

المجموعة الثالثة : الرفاع أو المحرق (البحرين) - الجزيرة (الأردن) - الظفرة (عمان) - القادسية (الكويت)

مجموعات متوازنة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2020

وتنطلق نسخة عام 2020 من خلال الدور التمهيدي يوم 22 يناير المُقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 نوفمبر.