مجموعات متوازنة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2020

أجريت منذ قليل مراسم قرعة منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2019/2020

أجريت منذ قليل مراسم قرعة منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2019/2020، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية "كوالالمبور".

وتبدأ مباريات الملحق لغرب القارة 30 يناير المقبل، ومن ثم يتواجد 24 فريق بدور المجموعات، بينما ينطلق دور المجموعات في فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة عن متوازنة إلى حد كبير لجميع فرق غرب آسيا، حيث توزعت القوة بين المجموعات المختلفة.

وجاءت قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا كما يلي ..

المجموعة الأولى : الوحدة الإماراتي – الشرطة العراقي - الفائز من ملحق الريان القطري – الفائز من محلق الاهلي السعودي.

المجموعة الثانية : الهلال السعودي - شباب الأهلي – باختاكور الأوزبكي - الفائز من ملحق السيلية القطري.

المجموعة الثالثة : الدحيل القطري – التعاون السعودي – الشارقة الإماراتي – برسبوليس الإيراني.

المجموعة الرابعة : سباهان الإيراني– السد القطري - النصر السعودي - الفائز من ملحق العين الإماراتي.

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يُذكر أن نادي الهلال السعودي يدخل النسخة الحالية وهو حاملاً لقب البطولة، بعدما تغلب على نادي أوراوا ريدز الياباني في النهائي بنتيجة 3\0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.