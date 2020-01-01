الكشف عن عرض ريال مدريد لضم خليفة بوجبا

تعرف على تفاصيل العرض المالي من ريال مدريد ضم اللاعب إدواردو كامافينجا من رين، والذي يطلق عليه خليفة بوجبا.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تفاصيل العرض المالي الذي سيقدمه نادي ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف رين.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" والذي أكد أن اللاعب الذي يطلق عليه خليفة بوجبا، أصبح من أولويات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في صفوف الفريق الملكي.

وأوضح الموقع أن النادي قد حضر عرضه بالفعل من أجل ضم اللاعب، وسيقدمه لنظيره رين خلال الساعات المقبلة وسينتظر رد الفعل الفرنسي.

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وينوي ريال مدريد تقديم 50 مليون يورو كقيمة أساسية للصفقة لضم صاحب الـ 17 عامًا في الصيف المقبل بشكل فوري، دون تأجيل أو انتظار.

في حين يتضمن العقد المبرم بين ريال مدريد ورين عدة بنود إضافية تسمح للنادي الفرنسي بالحصول على عشرة مليون يورو إضافية حال تحققت بعض الشروط.

وكان نادي رين قد أوضح من قبل بحسب تقارير صحفية عديدة أن اللاعب ليس للبيع بأقل من 75 مليون يورو، وهو ما يرفضه ريال مدريد بشكل كامل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث يتابعه أيضًا باريس سان جيرمان الذي يضعه كخيار آخر خلف ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو.