ليست العاشرة .. كاسياس يختار البطولة الأغلى مع ريال مدريد

قائد الملكي السابق يستعيد الذكريات

عاد إيكر كاسياس، قائد ريال مدريد السابق، بالحديث إلى فترته مع النادي الملكي وأعز البطولات التي حققها بقميصه طوال مسيرته الطويلة في صفوفه.

كاسياس رحل عن ريال مدريد نحو بورتو في 2015 بعد الخلافات مع جوزيه مورينيو، والتي أثرت على علاقته مع النادي الذي لم يعرف غيره منذ طفولته.

اقرأ أيضاً .. نجوم فاشلون .. تشكيل الصفقات الأغلى لجوزيه مورينيو

المزيد من الفرق

وقال الحارس الإسباني في رده على مجموعة من الأسئلة عبر تويتر: "بالنسبة لي الفوز بالعاشرة كان راحة، كنت سعيداً للجمهور، المعاناة الطويلة أعطت طعماً خاصاً للفوز".

وأضاف: "مرينا بسنوات صعبة في أوروبا وأخيراً حققنا نجاحاً مهماً، قلت يومها لراموس أنت القائد وستكون دوماً اللاعب الذي أتى بالعاشرة، ثم قمت بتقبيله".

اقرأ أيضاً .. فالفيردي يتفوق على كروس ومودريتش في ريال مدريد

وعن البطولة الأقرب لقلبه: "تلك في 2000 بالتأكيد لأنه كان الفوز الأول لي بدوري الأبطال"، ويشير كاسياس لفوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية نظيفة في باريس.

الحارس المخضرم فاز بالبطولة في مناسبة ثالثة بعيداً عن نسختي 2000 و2014، إذ رفع الكأس أيضاً في 2002 بعد الانتصار 2-1 على باير ليفركوزن.

وحقق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية بعد رحيل كاسياس إلى بورتو، وذلك عندما احتكرها ما بين 2016 و2018.