الكشف عن سر طرد مهاجم الهلال من منتخب سوريا

سبب طرد نبيل معلول للمهاجم مر خربين.

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن سر استبعاد السوري عمر خربين، مهاجم فريق نادي الهلال، من قائمة منتخب بلاده، بعد مباراة أوزبكستان الودية الأخيرة.

التونسي نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب السوري، قام باستبعاد عمر خربين مهاجم الهلال، من قائمة نسور قاسيون، لمباراة أوزبكستان الودية التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نبيل معلول قرر استبعاد خربين من معسكر سوريا، بسبب تدخله في الأمور الفنية، وذلك وفقًا لما أكده المدرب التونسي.

المزيد من الفرق

أخبار الهلال اليوم | بداية الاستعداد لديربي الرياض .. وموعد عودة عطيف

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وحقق المنتخب السوري الفوز على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد، أحرزه اللاعب محمود المواس، ضمن الاستعدادات لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

عمر خربين يعد واحدًا من العناصر المهمة في صفوف نادي الهلال، بالرغم من عدم مشاركته أساسيًا، ولكن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، يعتمد عليه كورقة رابحة في بعض المباريات.

ويغيب السوري عمر السومة عن معسكر نسور قاسيون خلال الفترة الحالية، بسبب معاناته من الإصابة، حيث يشعر ببعض الآلام في الركبة، ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة لن تقل عن أسبوع، قبل العودة إلى الملاعب.