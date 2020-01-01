الكشف عن سبب عدم الاستعانة بصالح المحمدي في قيادة الأهلي

المحمدي طلب توقيع عقدًا رسميًا وإبعاد بعض اللاعبين وجلب مدير كرة

كشفت تقارير صحفية مُقربة من النادي الأهلي السعودي برئاسة عبدالإله مؤمنة، عن سبب عدم الاستعانة بالمدير الفني الوطني صالح المحمدي عقب إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

إدارة الراقي كانت قد أعلنت إقالة جروس بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق تحت قيادة المدرب السويسري، والتي كان أخرها الخسارة أمام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت التقارير أن القرار الأهلاوي بعدم قدوم المحمدي بسبب الشروط التي وضعها أمام الإدارة، وطالب بالموافقة عليها ليعود إلى قيادة الجهاز الفني مجددًا.

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وأوضحت التقارير أن المحمدي طلب توقيع عقدًا رسميًا وإبعاد بعض اللاعبين وجلب مدير كرة وعدم التدخل في الفريق حتى نهاية الموسم لرسم خطط للموسم المقبل.

وقوبلت هذه الشروط التي من قبل الإدارة والمشرف العام على كرة القدم في النادي، الأمير منصور بن مشعل بالرفض.

وقررت إدارة الأهلي بعدها تكليف مساعد المدرب السابق، الوطني مازن بهكلي لقيادة الفريق حتى التوقيع مع مدرب أجنبي خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن بهكلي قاد الأهلي أمس للفوز على نادي الاستقلال الإيراني في منافسات ثاني مجموعات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.