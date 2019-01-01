الكشف عن حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بين مصر وكوت ديفوار

مواجهة قوية بين مصر وكوت ديفوار

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غداً الجمعة، مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الثامنة، في نهائي البطولة بعد أن ضمن الثنائي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الذي أقيم الثلاثاء الماضي على أرضية ستاد القاهرة.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا غدا باستاد القاهرة.

ويدير لقاء النهائي الملغاشي اندوفيترا راكوتوجاونا، ويساعده كلًا من جيمس أيملي من سيشل وديك أوكيلو من أوغندا، وسليمان داجاما حكمًا رابعًا.

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وأسندت لجنة الحكام بالكاف مباراة غانا وجنوب إفريقيا في لقاء تحديد المركز الثالث، للحكم المالي بوبو تراوري، والمغربية فتيحة جيرموني وأبيلميرو دوس ريس من ساوتومي وساليما موكانساجا من رواندا.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، على أرضه ووسط جماهيره بعد الوصول إلى النهائي بشكل رائع.