جول 11 | بانيجا: أستمتع بلاعب الهلال، ومشجعو ميسي لن يخذلوه

إيفر بانيجا الفائز بجائزة "جول 11" يحدثنا عن موسمه الماضي، طموحه في القادم ويختار لاعبه السعودي المفضل..

لا يزال فيديو تقديمه عالقًا في أذهان الجماهير، كافة الجماهير وليست الشبابية فقط، الجميع يتذكر ليلة إعلان نادي الشباب السعودي التعاقد مع النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الدوري الإسباني.

لكن قدوم بانيجا لم يكن عاديًا، فقد أعاد الليث الأبيض إلى الصفوف الأولى من جديد، وصعد به إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، وكان قريبًا للغاية من الصعود به على منصة التتويج بلقب الدوري السعودي، الغائب عن خزينة النادي منذ موسم 2011-12، لكن ذهب اللقب في الأمتار الأخيرة إلى نادي الهلال.

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النجم الأرجنتيني صاحب الـ33 قدم موسمًا استثنائيًا مع الليوث، وكُلل ذلك بجائزة فردية من "جول"، إذ حصل على جائزة "جول 11" كأفضل لاعب في الدوري بالموسم الماضي.

أجرينا هذا الحوار المقتضب مع بانيجا، للحديث عن الدوري السعودي وأكثر ما جذبه إلى هنا، بجانب رأيه في رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني، نستعرضه في السطور التالية..

ما الذي جذبك في الدوري السعودي تحديدًا؟ ولماذا الشباب؟

عندما عرضوا عليّ عرض الشباب، رحبت بالفكرة، لأن الشباب نادٍ كبير، ولديه مشروع جاد من

طرف رئيس النادي خالد البلطان ومجلس إدارته، وبالفعل التجربة جيدة بالنسبة لي، الدوري السعودي قوي، لقد سمعت عنه كثيرًا قبل المجيء إلى هنا عن طريق لاعبين لاعبين لاتينيين من الأرجنتين والبرازيل لعبوا هنا.

بالنسبة لي كلاعب هي تجربة إيجابية، قدمت نفسي هنا بشكل مميز، قدمنا موسمًا استثنائيًا للشباب ومميزًا، خاصةً وأننا اختتمنا الموسم في الوصافة.

قدمتم موسمًا رائعًا، ما الذي ينقص الشباب بالموسم الحالي كي يحقق لقب الدوري؟

احتلالنا وصافة جدول الترتيب في الموسم الماضي، يعد بمثابة تحقيق هدف بالنسبة لنا كلاعبين، فقد كان هدفنا من البداية تحقيق مقعد آسيوي، وهذا ما نجحنا به، بجانب أننا قدمنا موسمًا حيدًا، وتم بناء فريق جيد من لاعبين سعوديين وأجانب، الجميع كان مميزًا وقدم مستويات جيدة، وحققنا الفوز أمام أندية كبيرة.

أما بالنسبة للموسم الحالي، فقد عززنا صفوفنا بلاعبين أجانب، وسيكون موسمًا استثنائيًا آخر، سنقدم ما في وسعنا لإسعاد الجماهير الشبابية ومجلس الإدارة، وأنا كلاعب سأقدم كل ما لدي لتحقيق الإنجازات لنادي الشباب.

مَن مِن اللاعبين السعوديين أكثر من لفت نظره في الموسم الماضي؟

دائمًا ما أقول أن سلمان الفرج؛ لاعب الهلال، هو أكثر من يلفت نظري من اللاعبين السعوديين، هو لاعب مهاري ومميز، استمتع بمتابعته، بجانب أن لديه خبرات كبيرة من المشاركة مع المنتخب السعودي.

حدثنا عن تأقلمك مع الأجواء في المملكة ورأيك في الشعب السعودي.

السعودية بلد جميل، شعرت براحة كبيرة هنا أنا وعائلتي، أشكر جميع الجماهير على طريقة استقبالي، هذا الشعب ودود ومميز، أتمنى أن أعيش سنوات أكثر هنا.

أخيرًا، وبعيدًا عن الدوري السعودي، رحل مواطنك ليونيل ميسي عن برشلونة، ما تعليقك على الأمر؟

رحيل ميسي عن برشلونة لم يكن متوقعًا، خاصةً وأنه قضى مع البرسا فترة طفولته حتى أصبح على ما هو عليه الآن، ولم يتوقع أي أحد هذه النهاية، لكن هذه كرة القدم، بالتأكيد ميسي كان يريد البقاء هناك، لكن هذا هو الحال الآن، أتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة، هو لاعب كبير وصديق لي، وأينما ذهب، سيجد مشجعينه ورائه.