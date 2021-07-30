الكشف عن حقيقة تفاوض الأهلي مع ويليان

هل يفاوض الأهلي النجم البرازيلي ويليان؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول تفاوض النادي الأهلي مع أحد نجوم نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد معه.

وانتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات بين إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، والنجم البرازيلي ويليان؛ لاعب آرسنال الإنجليزي.

الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو كشف حقيقة ما تردد حول تفاوض الأهلي مع ويليان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب رومانو تغريدة جاء فيها: "لا يوجد أي شيء، سواء مفاوضات أو اتفاق بين ويليان والأهلي السعودي، ولا حتى اتصالات ومحادثات بين الطرفين".

وتابع: "لا يزال ويليان يفكر في الرحيل عن آرسنال خلال الأيام المقبلة، وجاري العمل على هذا الأمر، ولكن ليس مع الأهلي السعودي".

يذكر أن ويليان طالته انتقادات قوية خلال الأيام الماضية، بسبب ظهوره خلال الفترة التحضيرية لآرسنال ووزنه زائد بشكل ملفت، وأيضًا بسبب تواضع مستواه.

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الأهلي نجح في حسم العديد من الصفقات القوية، حيث تعاقد مع البرازيلي درانكلر بيريرا، ومواطنه باولينيو، بالإضافة إلى الكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني أزجان أليوسكي ومحمد مجرشي.