ساريتش يصدم الأهلي .. وحل وحيد لرحيله

هل ينجح الأهلي في التخلص من ساريتش؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد نفيعي، لم تستطع التوصل لاتفاق مع البوسني إلفيس ساريتش لاعب الفريق، من أجل عمل مخالصة مالية أو تسويق عقده.

ويتبقى في عقد ساريتش مع النادي الأهلي عام واحد، حيث هناك رغبة للتخلص من خدماته بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل مواصلة تدعيم صفوف الفريق.

ما هي الصدمة التي وجهها ساريتش للأهلي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي اصطدمت بالشرط الجزائي العالي في عقد ساريتش من أجل فسخ عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وينص الشرط الجزائي على حصول ساريتش على مبلغ 7 ملايين دولار، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة مسؤولي الأهلي، وأجل مسألة فسخ تعاقده.

كيف سيتصرف الأهلي في أزمة ساريتش؟

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن إدارة الأهلي ستجري مباحثات منتظرة مع البوسني ساريتش، بعد وصول بعثة الأهلي من مدينة طبرقة التونسية غدًا السبت.

وسيتضح خلال تلك المباحثات مصير اللاعب ساريتش، حيث سيتم منحه جزءًا من مستحقاته المالية، وسيتم جدولة الباقي على دفعات مستقبلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويتواجد ساريتش حاليًا في جدة، حيث يخوض تدريباته بشكل منفرد، بعد قرار المدرب البوسني بيسنيك هاسي باستبعاده من قائمة الفريق التي سافرت تونس لإجراء معسكرًا إعداديًا.

لماذا يريد الأهلي التخلص من ساريتش؟

غاب ساريتش عن صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث عانى من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، تسببت في عدم مشاركته مع الفريق خلال الموسم الماضي.

ومن ناحية أخرى، تبحث إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ما هي الصفقات التي أجراها الأهلي حتى الآن؟

ونجح الأهلي في التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، والمهاجم محمد مجرشي، والبرازيلي باولينيو، والمقدوني أزجان إليوسكي، والكرواتي فيليب براداريتش.

الأهلي يسعى للعودة مجددًا إلى منصات التتويج الموسم المقبل، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الموسم الماضي.

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