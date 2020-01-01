الكشف عن تفاصيل خلاف كومان وبوتش ومطالبته لفاتي بالرحيل

تقارير صحفية إسبانية تكشف تفاصيل الخلاف بين رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ولاعبه الشاب ريكي بوتش بالإضافة لمطالبة الهولندي لأنسو فاتي بالرحيل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل الخلاف بين الثنائي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة وموهبة الفريق الشابة ريكي بوتش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل بايس" والتي أكدت أن الخلاف أساسه أخلاقي ولا علاقة له بالملعب في الأساس.

وأوضحت الصحيفة أن رونالد كومان يرى اللاعب الشاب كمسرب للأخبار في غرفة الملابس، وبسبب ذلك حدثت المواجهة بينهما.

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وقالت الصحيفة أن الخلاف حدث قبل لقاء بطولة كأس خوان جامبر الودية التي تقام في بداية كل موسم كمباراة تحضيرية لنادي برشلونة.

واستدعى كومان بوتش في غرف الملابس وتحدث معه بشكل علني أمام الفريق ككل ووجه له كلمات مقتضبة ومباشرة قائلًا: "أنت مسرب".

تصرف كومان نال إعجاب عدد من نجوم فريق برشلونة، تحديدًا هؤلاء الذين لم يكونوا معجبين بتصرفات اللاعبين الشباب الذين صعدوا في الفترة الأخيرة.

في الوقت نفسه قابل بعض النجوم تصرف كومان بالبغض والاستغراب، بالأخص أنه لم يكن بذلك الحزم مع لويس سواريز قبلها عندما سرب مكالمته للصحافة، تلك التي أخبره فيها أنه خارج حساباته في برشلونة.

وكشفت الصحيفة النقاب عن طلب كومان من أنسو فاتي بالرحيل في الصيف لأي فريق آخر والبحث عن فرصة للحصول على الدقائق بعيدًا عن برشلونة وترك مكانه في القائمة.

جدير بالذكر أن بوتش لم يحصل سوى على 77 دقيقة طوال الموسم حتى الآن مع برشلونة، بالرغم من ظهوره بشكل طيب في كل مناسبة يلعب فيها.