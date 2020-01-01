هل يخلف كلوب كومان؟ المرشح لرئاسة برشلونة يوضح تصريحاته

جوردي فاري المرشح لرئاسة برشلونة يتحدث عن مستقبل ليونيل ميسي وفكرة ضم يورجن كلوب والحديث عن عودة نيمار.

أكد جوردي فاري المرشح لرئاسة برشلونة أن موقفه من استمرار ميسي في صفوف الفريق لا يقبل الشك، مشددًا على ضرورة الأرجنتيني في صفوف النادي.

جاء هذا في حوار صحفي مع صحيفة "سبورت"، وتطرق خلاله للحديث عن عدة أمور، من ضمنها فكرة ضم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وعودة نيمار، وغيرها من الأشياء.

وقال فاري: "أعتقد أن برشلونة يملك عناصر رائعة، ولا يجب أن يكون ميسي هو محور كل شيء في الفريق لكن فقط مثل الزينة التي يتم وضعها أعلى الحلوى".

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وأضاف عن مستقبل الأرجنتيني بعد رغبته في الرحيل: "لدي شعور يصل للتأكيد أن ميسي سيستمر في برشلونة لو نجحت".

وأردف عن نيمار وإمكانية عودته من جديد لبرشلونة بعد كل تلك السنوات: "لو أصبحت الرئيس من الممكن أن أوقع مع نيمار من جديد".

وأكمل عن كلوب: "أحترم كومان كثيرًا، وعندما تحدثت عن كلوب لم يكن قد تولى المهام الفنية للفريق، لكنني سأتحدث معه وأعرف أفكاره وإذا ما كان يريد الاستمرار".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد طلب الرحيل عن برشلونة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن مجلس الإدارة المستقيل برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفض بشكل قاطع.