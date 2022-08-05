تجنباً للإحراج .. اجتماع بين ليفاندوفسكي وديباي بخصوص الرقم 9

ليفاندوفسكي يدق مسار في نعش ديباي استعدادًا لرحيل الهولندي

أعلن نادي برشلونة منح لاعبه الجديد روبرت ليفاندوفسكي القميص رقم (9)، الذي كان يرتديه المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

ديباي يقترب من الرحيل عن برشلونة بعد عرضه على العديد من الأندية حيث ينتظر البرسا الحصول على عرض يصل إلى 20 مليون يورو للموافقة على رحيل المهاجم الهولندي.

ليفاندوفسكي انضم إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو.

كواليس موافقة ديباي على ترك رقمه إلى ليفاندوفسكي

المهاجم البولندي ارتدى القميص رقم (12) في المباريات الودية الثلاث التي خاضها حتى الآن كلاعب في برشلونة، وسيرتدي الرقم (9) ابتداءً من يوم الأحد في كأس جوان جامبر ضد نادي بوماس.

تم الكشف عن رقمه خلال تقديمه للجماهير اليوم الجمعة، في ملعب سبوتيفاي كامب نو، أمام أكثر من 50000 مشجع.

وأوضح جوان لابورتا رئيس برشلونة أن قرار ليفاندوفسكي بإرتداء القميص رقم (9)، الذي يخص ممفيس ديباي كان قرارًا للنادي، حيث يعد "صورة إعلانية".

وقال لابورتا عن تغيير رقم ليفاندوفسكي: "لقد تم ذلك باحترام لممفيس، والذي تفهم أسبابنا تمامًا".

وحسب تقرير جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تم إبلاغ ممفيس ووكيله أمس بهذا القرار، وعلموا أن المهاجم اقترب بشدة من الرحيل عن النادي، وفهموا الأمر دون أي مشكلة.

وأشار التقرير إلى أنه حتى لا يكون هناك خلاف بين ديباي وليفاندوفسكي، قام اللاعب البولندي بإجراء محادثة مع ممفيس عن الرقم في خلال تواجدهم سويًا قبل جلسة التدريب.