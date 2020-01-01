الكشف عن تفاصيل اتفاق فيدال مع إنتر وموعد سفره لميلانو

تقارير صحفية إيطالية تؤكد انتهاء علاقة أرتورو فيدال ببرشلونة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن انتهاء علاقة النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الحالي بناديه الكتالوني بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب قد اتفق مع برشلونة على كافة تفاصيل إنهاء العقد الخاص به.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد أنهى كذلك اتفاقه مع نادي إنتر على كافة تفاصيل العقد الجديد الخاص به في الدوري الإيطالي والذي يبدأ في الموسم الجديد.

المزيد من الفرق

وسيكون عقد فيدال في إنتر لمدة عامين، يحصل خلالهما على راتب يقدر بستة ملايين يورو في الموسم الواحد، ويمكن تمديد العقد لموسم آخر.

ومن المتوقع بحسب ما ذكرت الصحيفة أن يسافر اللاعب لاحقًا اليوم الأحد أو الإثنين لمدينة ميلانو من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقوده الجديدة.

كومان يصدم جماهير برشلونة: طريقتنا الجديدة دفاعية أكثر من الماضي

وكان فيدال قد خرج من قائمة مباراة برشلونة الودية الأخيرة التي أقيمت مساء الأمس أمام نظيره ناستيك دي تراجونا.

جدير بالذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة كان قد أخبر فيدال في مكالمة هاتفية أنه لن يكون له أي دور بالفريق في الموسم الجديد، وهو ما دفع اللاعب للرحيل.