كومان يصدم جماهير برشلونة: طريقتنا الجديدة دفاعية أكثر من الماضي

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يؤكد أن فريقه سيعتمد على طريقة دفاعية أكثر مستقبلًا.

أعرب رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأمس أمام فريق ناستيك دي تاراجونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان وأكد خلالها أن الفريق سيلعب بطريقة دفاعية بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة.

وقال كومان: "ربما تكون طريقة اللعب مختلفة وأكثر دفاعية من الذي اعتدنا عليه في السنوات الأخيرة هنا في برشلونة".

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وأضاف: "هدفنا هو أن نستمر في تحريك الكرة وأن نتمسك بها حتى نجد المساحات للعبها بين الخطوط، وخلف وسط ملعب الخصم".

وأكمل: "لدي ثقة في قدرة هذا الفريق على تحقيق تلك الأفكار، فنحن لدينا وسط ملعب به الكثير ممن لديهم القدرات على القيام بهذا".

وأردف: "الأهم بالنسبة لي الآن هو عدم وجود إصابات وأن الجميع شارك لمدة 45 دقيقة، لأننا لا نمر بفترة إعداد طبيعية، أنا سعيد بما ظهرنا عليه لكن لا يزال أمامنا الكثير لنطوره".

وكان كومان قد علق على أداء ميسي وأكد أن النجم الأرجنتيني في حاجة للتحسن على المستوى البدني في الفترة المقبلة، كما هو الحال لبقية الفريق.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل للفريق الكتالوني عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو.