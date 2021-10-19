الكشف عن الوثيقة الرسمية لإقامة كأس العالم كل سنتين

التقويم سيتم التصويت عليه في ديسمبر

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحث إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين اعتبارًا من عام 2026 بشكل جدي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد بشكل رسمي عن رغبته في تغيير المدة بين كل مونديال، بعدما كانت تصل إلى 4 سنوات.

وقام بتحضير العرض التقديمي المقرر إرساله إلى كل الاتحادات التابعة للفيفا، ليشمل تقويم المباريات الدولية بشكل عام.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن الانتقال السنوي للاعبي كرة القدم من الأندية إلى فرقهم الخاصة سوف يصل إلى 30 يومًا بعدما كان 30.

وفي الوثيقة التي تم تقديمها، سيكون عدد المباريات المؤهلة إلى المسابقات الدولية سبع مواجهات فقط كحد أقصى مما يحد من عدد التوقفات.

وهو ما يعني أن تصل التوقفات إلى اثنين فقط، الأول في شهر أكتوبر والآخر في شهر مارس.

وفي العرض التقديمي للاتحاد الدولي لهذا المقترح، تم عرض بعض الشكاوى مثل تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب السفر والتنقل المستمر.

وبناء عليه تم حساب المسافات المقطوعة ورحلات اللاعبين من خلال بعض الأمثلة، منها ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

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وأوضحت الحسابات أن ميسي قطع ما مجموعه 324،569 كيلومترًا في الرحلات بين عامي 2014 و 2018 ، وهو رقم سينخفض ​​إلى 157،348 كيلومترًا بين 2026 و 2030 مع التقويم الجديد.

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمباريات ، تشير هذه الوثيقة إلى أن فرق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستنتقل من لعب 44 مباراة في دورة مدتها 4 سنوات إلى 43 ، وفرق أمريكا الجنوبية من 38 إلى 34.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا التقويم في ديسمبر، حيث يفترض الفيفا أنه ستتم الموافقة عليه، ويبقى رؤية رد أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي وأليخاندرو دومينيجيس رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية.